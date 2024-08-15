Суспільство

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернули дві родини, які виховують трьох дітей
15 Серпня 2024 20:39
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діти, окупація
Ілюстративне фото / Save Ukraine

На підконтрольну українському уряду територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути дві родини, які виховують трьох дітей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“Завдяки титанічним зусиллям волонтерів вдалося повернути дві українські родини. Вони виховують трьох хлопчиків, наймолодшому з яких 10 років, а найстаршому – 17. Дітлахи з батьками – нарешті у безпеці. До адаптації сімей на новому місці залучені усі необхідні служби”, – йдеться у повідомленні. 

Від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонської області вдалося евакуювати 167 дітей.


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