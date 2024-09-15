З понеділка Німеччина запроваджує суцільний вибірковий контроль на кордонах

Перед запуском 16 вересня розширеного прикордонного контролю в Німеччині міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер виступила на захист цього заходу і пообіцяла, що він не призведе до довгих автомобільних заторів на кордонах.

«Нам необхідно стримувати нерегульовану міграцію, зупинити контрабандистів, зв’язати руки злочинцям, виявляти і зупиняти ісламістів», – заявила вона в інтерв’ю тижневику Bild am Sonntag.

На тлі різкої критики з боку Польщі та Греції Фезер підкреслила: «Ми не вживаємо поодинці заходів, які шкодять Європі, ми діємо в тісній координації зі своїми сусідами. Довгих заторів через вибірковий контроль не буде. Жодних довгих заторів, ми запроваджуємо розумний контроль, як того вимагає нинішня ситуація».