Суспільство

З понеділка Німеччина запроваджує суцільний вибірковий контроль на кордонах
15 Вересня 2024 14:01
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кордон, німеччина
Починаючи з понеділка, 16 вересня, федеральна поліція запроваджує контроль на усьому німецькому кордоні / Фото DPA

Перед запуском 16 вересня розширеного прикордонного контролю в Німеччині міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер виступила на захист цього заходу і пообіцяла, що він не призведе до довгих автомобільних заторів на кордонах.

«Нам необхідно стримувати нерегульовану міграцію, зупинити контрабандистів, зв’язати руки злочинцям, виявляти і зупиняти ісламістів», – заявила вона в інтерв’ю тижневику Bild am Sonntag.

На тлі різкої критики з боку Польщі та Греції Фезер підкреслила: «Ми не вживаємо поодинці заходів, які шкодять Європі, ми діємо в тісній координації зі своїми сусідами. Довгих заторів через вибірковий контроль не буде. Жодних довгих заторів, ми запроваджуємо розумний контроль, як того вимагає нинішня ситуація».


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