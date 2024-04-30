З Болгарії екстрадували організатора схеми з переправлення ухилянтів за кордон

За матеріалами СБУ правоохоронні органи Болгарії екстрадували в Україну лідера злочинної організації, яка вивозила ухилянтів за межі нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До складу угруповання, яке чоловік створив та очолив, входило 8 осіб. Вони налагодили механізм перетину держкордону чоловіками призовного віку за грошову винагороду на підставі підроблених документів.

Вартість такої “послуги” становила від 2500 до 6500 доларів США з однієї людини.

За майже місяць протиправної діяльності угруповання зафіксовано 40 фактів незаконного переправлення ухилянтів. Загальна сума “прибутку” склала близько 9 млн грн.

Наразі організатор злочинної схеми перебуває під вартою.