Суспільство

З 1 грудня підприємства зможуть бронювати нових працівників 
29 Листопада 2024 20:24
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федоров
Михайло Федоров / Фото з відкритих джерел

З початку грудня критичні підприємства зможуть бронювати нових працівників без необхідності відпрацювання жодного строку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Але зарплата таких працівників має перевищувати 20 тисяч гривень. Це не стосується державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City”, – уточнив він.

Федоров також нагадав, що за новими правилами підприємство повинно відповідати таким вимогам, щоб отримати право бронювати співробітників:

  • Середня зарплата на підприємстві повинна бути не менше 20 тисяч гривень.
  • Відсутність заборгованостей із податків.
  • Відповідність одному з наступних критеріїв: резидентство в “Дія.City”, сплата понад 1,5 млн євро податків за рік, надходження понад 32 млн євро, або статус важливого для національної економіки чи потреб територіальної громади.

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