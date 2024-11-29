З 1 грудня підприємства зможуть бронювати нових працівників 

З початку грудня критичні підприємства зможуть бронювати нових працівників без необхідності відпрацювання жодного строку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Але зарплата таких працівників має перевищувати 20 тисяч гривень. Це не стосується державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City”, – уточнив він.

Федоров також нагадав, що за новими правилами підприємство повинно відповідати таким вимогам, щоб отримати право бронювати співробітників: