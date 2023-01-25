ЮНЕСКО включило центр Одеси до списку об’єктів Світової спадщини, незважаючи на заперечення Росії

ЮНЕСКО включило історичний центр Одеси до свого списку об’єктів Світової спадщини, яким загрожує небезпека, хоча проти цього рішення виступала Росія.

За включення центру Одеси до списку проголосували шість членів комітету ЮНЕСКО, один проти, ще 14 утрималися.

За даними агентства AFP, Росія кілька разів намагалася затримати голосування.

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Just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List & World Heritage in Danger List: Historic Center of the Port City of Odesa – #Ukraine🇺🇦 pic.twitter.com/2e9NUbed0E — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) January 25, 2023

За час російського вторгнення Одеса кілька разів зазнала обстрілів.