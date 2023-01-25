Суспільство

ЮНЕСКО включило центр Одеси до списку об’єктів Світової спадщини, незважаючи на заперечення Росії

25 Січня 2023 18:59
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ЮНЕСКО включило історичний центр Одеси до свого списку об’єктів Світової спадщини, яким загрожує небезпека, хоча проти цього рішення виступала Росія.

За включення центру Одеси до списку проголосували шість членів комітету ЮНЕСКО, один проти, ще 14 утрималися.

За даними агентства AFP, Росія кілька разів намагалася затримати голосування.

За час російського вторгнення Одеса кілька разів зазнала обстрілів.


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