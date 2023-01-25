ЮНЕСКО включило центр Одеси до списку об’єктів Світової спадщини, незважаючи на заперечення Росії

ЮНЕСКО включило історичний центр Одеси до свого списку об’єктів Світової спадщини, яким загрожує небезпека, хоча проти цього рішення виступала Росія.
За включення центру Одеси до списку проголосували шість членів комітету ЮНЕСКО, один проти, ще 14 утрималися.
За даними агентства AFP, Росія кілька разів намагалася затримати голосування.
🔴 BREAKING!— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) January 25, 2023
Just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List & World Heritage in Danger List: Historic Center of the Port City of Odesa – #Ukraine🇺🇦 pic.twitter.com/2e9NUbed0E
За час російського вторгнення Одеса кілька разів зазнала обстрілів.