Політика

Євросоюз надав Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

22 Листопада 2023 14:16
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єс, фінансова допомога

Європейський Союз переказав Україні новий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

“ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни Росії проти неї. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро”.  

За її словами, допомога ЄС Україні уже сягнула 85 млрд євро.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що її “буде більше”, оскільки ЄК запропонувала виділити ще 50 млрд євро до 2027 року.

Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 16,5 млрд євро. На рік був передбачений пакет макрофінансової підтримки загальним обсягом 18 млрд євро. 

Макрофінансова допомога – кредит, який Україні надають під вигідний відсоток.

Щодо наміру виділити додаткові 50 млрд євро у ЄС кажуть, що мають “план Б”, якщо Угорщина накладе своє вето.


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