Європарламент закликав не починати переговори з Грузією про членство в ЄС

Європейський парламент закликає не починати переговори з Грузією про членство в ЄС, причина — закон “про іноагентів”.

За подібну резолюцію проголосували 425 депутатів, 25 були проти, 30 утрималися.

Згідно з проєктом резолюції Європарламент засуджує повторне внесення до парламенту Грузії законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», оскільки він не відповідає цінностям ЄС. Окрім того, він іде в розріз із бажанням Грузії стати членом Європейського Союзу, шкодить репутації країни та загрожує її євроатлантичній інтеграції.

“Європарламент вважає, що доки такий закон буде чинним, ЄС не слід розпочинати переговори про вступ з Грузією”, — йдеться в тексті резолюції.