Європа може зіткнутися з сильним тиском щодо перемовин з Москвою, – Сікорський

Європа може опинитися під сильним тиском під час можливих переговорів з РФ щодо війни в Україні, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Про це він сказав під час з послами Франції у Парижі.
“На нас можуть чинити тиск, щоб ми домовилися з Москвою. Але розумна Європа не може погодитися на угоду, яка дозволить Росії відновити свої сили,” — наголосив Сікорський.
Міністр підкреслив, що Європа сильніша, ніж вважають російські лідери, тоді як Росія — слабша, ніж думає багато європейців.
Він також зазначив, що Україна заслуговує на мир на справедливих умовах, а не капітуляцію.
“Не варто встановлювати жорсткі часові рамки для нашої підтримки: це лише стимулює Росію продовжувати війну. Натомість ми повинні посилювати позиції Києва для майбутніх переговорів,” — підсумував Сікорський.
Wkrótce możemy stanąć w obliczu silnej presji na zawarcie porozumienia z Moskwą. Ale jaki rodzaj porozumienia mogłaby zaakceptować rozsądna Europa? Na pewno nie zwykłą umowę, która pozwoli Moskwie odzyskać siły. Europa jest znacznie silniejsza, niż sądzą rosyjscy przywódcy. Rosja… pic.twitter.com/5KH5gVWCIe— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 6, 2025