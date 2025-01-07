Європа може зіткнутися з сильним тиском щодо перемовин з Москвою, – Сікорський

Європа може опинитися під сильним тиском під час можливих переговорів з РФ щодо війни в Україні, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Про це він сказав під час з послами Франції у Парижі.

“На нас можуть чинити тиск, щоб ми домовилися з Москвою. Але розумна Європа не може погодитися на угоду, яка дозволить Росії відновити свої сили,” — наголосив Сікорський.

Міністр підкреслив, що Європа сильніша, ніж вважають російські лідери, тоді як Росія — слабша, ніж думає багато європейців.

Він також зазначив, що Україна заслуговує на мир на справедливих умовах, а не капітуляцію.

“Не варто встановлювати жорсткі часові рамки для нашої підтримки: це лише стимулює Росію продовжувати війну. Натомість ми повинні посилювати позиції Києва для майбутніх переговорів,” — підсумував Сікорський.