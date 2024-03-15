Економіка

Єврокомісія виділила пів мільярда євро на виробництво боєприпасів

15 Березня 2024 15:14
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зброя, Євросоюз
Виробництво 155-мм боєприпасів на підприємстві Nammo / Фото: The New York Times

Європейська комісія виділила 500 мільйонів євро, щоб оборонна промисловість могла збільшити потужності з виготовлення боєприпасів до 2 мільйонів боєприпасів на рік.

Про це повідомили на офіційному сайті ЄК.

“Очікується, що за підтримки Закону щодо підтримки виробництва снарядів (ASAP) до кінця 2025 року Європа досягне річного обсягу виготовлення боєприпасів у 2 мільйони одиниць”, — мовиться в повідомленні.

Відібрані проєкти охоплюють п’ять галузей:

  • вибухові речовини;
  • порох;
  • боєприпаси;
  • ракети;
  • сертифікація випробувань і відновлення.

“Проєкти профінансують 513 мільйонів євро з бюджетів ЄС і Норвегії. Це фінансування залучить додаткові інвестиції з промисловості через співфінансування, що призведе до загальних інвестицій у ланцюжок постачання близько 1,4 мільярда євро”, — вказали на сайті Європейської комісії.


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