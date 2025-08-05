Єврокомісія: 18-й пакет санкцій проти Росії набуде чинності найближчими днями

Речниця Єврокомісії Аріанна Подеста повідомила, що 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії набуде чинності наприкінці поточного тижня.

Про це повідомляє Суспільне.

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За словами Аріанни Подести, Євросоюз зосереджений на ефективному впровадженні вже ухвалених обмежень, водночас триває робота над майбутніми санкційними заходами.

“Санкції — це процес, який вимагає постійної роботи. Ми шукаємо нові способи впровадження вже ухвалених обмежень і паралельно працюємо над майбутніми пакетами”, — заявила речниця Єврокомісії.

Вона також наголосила, що ЄС прагне посилити ефективність санкцій та зберігати єдність у тиску на Росію — як у межах блоку, так і в координації з міжнародними партнерами.

Що передбачає 18-й пакет санкцій проти Росії

Запроваджується новий механізм динамічного обмеження ціни на нафту, який встановить ціну на 15% нижчу за середню ринкову ціну на російську сиру нафту. Конкретно це означає, що ціна буде знижена з 60 до приблизно 47,6 долара США за барель. Запроваджується нова заборона на транзакції, пов’язані з Північним потоком 1 і 2, та додається 105 нових списків суден тіньового флоту. Розширюється поточна заборона на SWIFT до повної заборони на транзакції. Ще більше обмежується доступ Росії до технологій подвійного призначення/сучасних технологій.

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій був схвалений Радою ЄС 18 липня. У відповідь на це заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив посиленням атак на Україну.