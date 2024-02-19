ЄС відкрив справу проти TikTok

Європейська комісія відкрила справу проти TikTok компанії ByteDance задля перевірки відповідності додатка Закону про цифрові послуги (DSA). Якщо порушення доведуть, соцмережі загрожує великий штраф.

Про це повідомляє Reuters, передає Суспільне.

Комісар ЄС Тьєррі Бретон заявив, що прийняв це рішення після аналізу звіту про оцінку ризиків TikTok та відповідей на запити про інформацію.

“Сьогодні ми відкриваємо розслідування щодо TikTok щодо підозри в порушенні прозорості та зобов’язань щодо захисту неповнолітніх: дизайн, що викликає залежність, і обмеження часу використання екрана, перевірка віку, налаштування конфіденційності за замовчуванням”, — сказав він.

Закон Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA), який поширюється на всі онлайн-платформи з 17 лютого, вимагає від дуже великих онлайн-платформ і пошукових систем робити більше зусиль для боротьби з незаконним онлайн-контентом і ризиками для громадської безпеки.

Розслідування Єврокомісії буде зосереджено на дизайні системи TikTok, включаючи алгоритмічні системи, які можуть стимулювати поведінкові залежності та/або створювати “ефекти кролячої нори”.

ЄК також перевірить, чи TikTok запровадив заходи для забезпечення високого рівня конфіденційності, безпеки та безпеки для неповнолітніх. Крім питання захисту неповнолітніх, Комісія розглядає, чи надає TikTok надійну базу даних про рекламу на своїй платформі, щоб дослідники могли ретельно вивчити потенційні онлайн-ризики.

У разі якщо Tik Tok буде визнано винним у порушенні правил DSA, на нього можуть бути накладені штрафи в розмірі до 6% від його глобального обороту.

У TikTok заявили, що продовжать працювати з експертами та галуззю, щоб забезпечити безпеку молоді на своїй платформі, і сподіваються детально пояснити цю роботу Європейській комісії.

“TikTok запровадив перші функції та налаштування для захисту підлітків і запобігання доступу до платформи молодших 13 років, проблеми, з якими стикається вся галузь”, — сказав представник компанії.