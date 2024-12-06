Економіка

ЄС просить США пом’якшити санкцій проти Газпромбанку, – Bloomberg
6 Грудня 2024 20:41
читать на русском →
Євросоюз, санкції
Ілюстративне фото / Bloomberg

Євросоюз чинить тиск на США, підштовхуючи знайти способи пом’якшення санкцій проти Газпромбанку, який відіграє ключову роль у підтримці поставок російського газу, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників Bloomberg, ЄС і США обговорюють варіанти і масштаб пом’якшення санкцій після того, як деякі європейські уряди і компанії попередили, що обмеження створять ризик для поставок у регіон.

Обговорення стосується того, чи варто проводити платежі законно через дочірню компанію Газпромбанку, що базується в Люксембурзі, чи краще використовувати інші канали, кажуть джерела. За даними Bloomberg, дискусія триває навіть після того, як Володимир Путін 5 грудня скасував вимогу до іноземних покупців платити за російський газ тільки через Газпромбанк.

Указ Путіна, як пише Bloomberg, допоміг заспокоїти європейський газовий ринок, але ще більше ускладнив платіжну систему і залишив фінансові установи, “як і раніше, невпевненими в юридичних ризиках”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Грудня 2024 18:47

РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблі та поранені
6 Грудня 2024 17:40

Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі Кривого Рогу
6 Грудня 2024 17:16

Зеленського очікують на відкритті Нотр-Даму. Там також буде Трамп, – Le Monde
6 Грудня 2024 17:00

Україну можуть поділити на зони за відключенням світл, – ЗМІ
6 Грудня 2024 16:13

Швеція та Данія передадуть Україні 40 бойових машин піхоти CV90
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
усі думки