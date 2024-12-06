ЄС просить США пом’якшити санкцій проти Газпромбанку, – Bloomberg

Євросоюз чинить тиск на США, підштовхуючи знайти способи пом’якшення санкцій проти Газпромбанку, який відіграє ключову роль у підтримці поставок російського газу, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників Bloomberg, ЄС і США обговорюють варіанти і масштаб пом’якшення санкцій після того, як деякі європейські уряди і компанії попередили, що обмеження створять ризик для поставок у регіон.

Обговорення стосується того, чи варто проводити платежі законно через дочірню компанію Газпромбанку, що базується в Люксембурзі, чи краще використовувати інші канали, кажуть джерела. За даними Bloomberg, дискусія триває навіть після того, як Володимир Путін 5 грудня скасував вимогу до іноземних покупців платити за російський газ тільки через Газпромбанк.

Указ Путіна, як пише Bloomberg, допоміг заспокоїти європейський газовий ринок, але ще більше ускладнив платіжну систему і залишив фінансові установи, “як і раніше, невпевненими в юридичних ризиках”.