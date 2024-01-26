Політика

ЄС може позбавити Угорщину права голосу, якщо Орбан заблокує допомогу Україні – Politico

26 Січня 2024 12:44
читать на русском →
Угорщина, Євросоюз

У ЄС готові позбавити Угорщину права голосу, якщо угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан знову спробує заблокувати 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на саміті 1 лютого.

Про це повідомляє Politico

Видання зазначає, що після багатьох років м’якого підходу до Орбана європейські дипломати дали зрозуміти, що “ядерний варіант” – позбавлення Будапешта можливості голосувати в ЄС – більше не є чимось неймовірним, якщо це загрожує безпеці України, країни-кандидата на вступ до ЄС.

П’ять європейських чиновників і дипломатів заявили виданню, що інші країни блоку готові виступити проти Будапешта. Лідери ЄС готові застосувати статтю 7 – найсерйознішу політичну санкцію проти країни-члена, яка передбачає призупинення її права голосу при прийнятті рішень ЄС.

“Якщо Орбан знову заблокує угоду (про бюджет і 50 мільярдів євро для України) на лютневому саміті, використання статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом”, – сказав один з дипломатів.

Деякі країни Центральної та Східної Європи побоюються застосування статті 7, оскільки, за словами кількох дипломатів, вони побоюються, що в майбутньому можуть зіткнутися з подібною перевіркою питань верховенства права.

Також є незрозумілою позиція словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо – чи буде він лояльним до Орбана, чи до решти блоку.

Голосування щодо допомоги Україні наступного тижня має важливе значення як для України, так і для того, щоб ЄС дав зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що Україна має одностайну підтримку західних союзників. У грудні Орбан заблокував зусилля ЄС щодо надання допомоги Україні. Тоді Орбан заявив, що буде готовий зняти своє вето лише в тому випадку, якщо ЄС розблокує заморожену допомогу Угорщині через порушення нею верховенства права.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Січня 2024 11:10

Рада пропонує дозволити підприємствам бронювати працівників та ввести платіж за відсрочку
26 Січня 2024 11:54

Пісторіус анонсував нові пакети військової допомоги Україні
26 Січня 2024 11:38

В мережі опублікували відео зі знищенням операторів FPV-дронів росіян під Іловайськом
26 Січня 2024 10:49

Росіяни пошкодили мережі обленерго на Харківщині та Сумщині
26 Січня 2024 09:09

Мінреінтеграції збирається “оптимізувати” виплати переселенцям
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
усі думки