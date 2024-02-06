ЄС може обмежити пересування російських дипломатів в Шенгені – Politico

У Європейському союзі обговорюють ідею про обмеження поїздок російських дипломатів лише країною, в якій вони акредитовані, і заборону їм пересуватися іншими країнами Шенгенської зони.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

За їхніми словами, таку пропозицію розглядають для включення до нового пакета санкції ЄС. Ця пропозиція є давнім запитом Чеської Республіки, яка минулого року наполягала на скасуванні свободи пересування російських дипломатів.

Видання зазначає, що реалізувати таку ідею буде складно, оскільки основна частина поїздок у межах Шенгенської зони часто не контролюється.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі торік запропонував наполягати на біометричних паспортах для дипломатів.