Політика

ЄС може обмежити пересування російських дипломатів в Шенгені – Politico

6 Лютого 2024 14:18
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росія, Євросоюз
Прапор Євросоюзу, ілюстративне фото / pixabay

У Європейському союзі обговорюють ідею про обмеження поїздок російських дипломатів лише країною, в якій вони акредитовані, і заборону їм пересуватися іншими країнами Шенгенської зони.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

За їхніми словами, таку пропозицію розглядають для включення до нового пакета санкції ЄС. Ця пропозиція є давнім запитом Чеської Республіки, яка минулого року наполягала на скасуванні свободи пересування російських дипломатів.

Видання зазначає, що реалізувати таку ідею буде складно, оскільки основна частина поїздок у межах Шенгенської зони часто не контролюється.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі торік запропонував наполягати на біометричних паспортах для дипломатів.


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