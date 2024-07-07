Політика

Явка на виборах у Франції прогнозується в районі 67%
7 Липня 2024 19:41
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вибори, франція
Виборці стоять у черзі, щоб проголосувати у другому турі дострокових парламентських виборів на виборчій дільниці в Парижі, 7 липня 2024 року / Фото Reuters

У неділю французькі виборці взяли участь у другому турі парламентських виборів, унаслідок якого вкрай праве Національне об’єднання (RN) може стати найсильнішою силою, серйозно підірвавши авторитет президента Еммануеля Макрона.

Явка становила 59,71% до 17:00 за місцевим часом, порівняно з 38,11% на той момент під час другого туру голосування у 2022 році, повідомило Міністерство внутрішніх справ. За даними опитувань, проведених компаніями Harris Interactive та Ipsos, це найвищий рівень явки після полудня з 1981 року, що свідчить про великий інтерес населення до виборів, які призвели до поляризації політичних поглядів.

Як передає Reuters, обидва агентства прогнозують, що підсумкова явка становитиме близько 67%, що не спостерігалося з 1997 року.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, RN отримає найбільше місць у Національних зборах, але, за прогнозами, їй не вдасться отримати абсолютну більшість. Підвішений парламент стане передвісником тривалого періоду нестабільності та глухого кута в політиці другої за величиною економіки єврозони.

Якщо націоналістична і євроскептична партія RN отримає більшість, це призведе до створення першого вкрай правого уряду у Франції з часів Другої світової війни і спричинить потрясіння в Європейському союзі в той час, коли популістські партії зміцнюють свою підтримку на всьому континенті.

Голосування завершиться о 18:00 за місцевим часом у містечках і невеликих населених пунктах і о 20:00 у великих містах. Попередні прогнози, засновані на ранніх підрахунках з вибіркових виборчих дільниць, будуть представлені о 20:00.

Макрон оголосив позачергові вибори після того, як його партія зазнала поразки від RN на виборах до Європейського парламенту минулого місяця, що, очевидно, було зроблено з метою збити з пантелику його суперників на виборах до законодавчого органу. Під час голосування центристський уряд зіткнеться з лівими і вкрай правими опозиційними рухами.


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