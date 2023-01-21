Як зробити квартиру теплішою: 5 простих способів

Проблема енергозбереження цьогоріч постала гостро як ніколи. Зараз дуже важливо робити все, щоб зберегти тепло у квартирі. Видання Еxpress.co.uk назвало п’ять простих способів підняти температуру у своїй оселі.

Перевірте штори

Близько 18 відсотків всього тепла в оселі втрачається через вікна, але штори можуть знизити його втрати на 41 відсоток на кожному вікні. Тому щільні штори – це чудовий спосіб зберегти тепло у вашій квартирі. Також дуже важливо, щоб штори не закривали батареї. Розмістіть їх за ними. Коли в оселі включено опалення, важливо слідкувати, щоб штори не закривали батареї, оскільки це спрямує тепло до вікна, а не на обігрівання кімнати.

Переставте меблі

Переконайтеся, що перед батареєю нема жодних меблів, бо, наприклад, поставлений перед нею диван поглинатиме велику частину тепла. Батареї краще залишати відкритими скрізь, де це можливо.

Відчиняйте двері ванної кімнати

Приймаючи гарячий душ, ви часто бачите, що ванна кімната наповнюється теплою парою. Після душу залиште двері відчиненими, щоб частина пари й тепла зігріла прилеглі приміщення. Крім того, це дозволить ванній кімнаті добре провітритися, що, своєю чергою, запобігне появі грибка.

Не допускайте протягів

Будь-який протяг приносить холодне повітря і випускає тепло. Маючи це на увазі, переконайтеся, що всі двері зачинені і протягів немає. Особливу увагу варто приділити нижнім частинам дверних отворів. Якщо у вас немає порогів, можна прикріпити до дверей смужку товстої повсті, яка утримуватиме потік повітря.

Ловіть сонячне проміння

Не варто нехтувати сонячними променями, які також дарують нам тепло. Переконайтеся, що в сонячний день всі штори й жалюзі повністю відкриті, і сонце нагріває різні кімнати оселі. Згодом, коли сонце сідає або якщо день похмурий, закрийте штори та жалюзі, щоб зберегти тепло, особливо в тих кімнатах, де ви на той час не перебуваєте, наприклад, у спальні.