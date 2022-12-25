Харків

Як вимикатимуть світло у Харкові перед Новим Роком

25 Грудня 2022 17:19
44
харків

У новому графіку 12 черг відключень, для кожної електрику відключатимуть на три години поспіль.

Оновлений розклад погодинних відключень електроенергії на 26 грудня – 1 січня 2023 року в Харкові та області надали в пресслужбі АТ “Харківобленерго”. 

У графіку змінився тільки час згідно з оновленим графіком черг. Адреси прикріплені до черг і не змінюються. Таким чином споживачі, які минулого тижня були в першій черзі і світло у них вимикали з 18:00 до 21:00, так і залишаються у першій черзі, але тепер світло у них вимикатимуть зі зміщенням на годину – із 19:00 до 22:00.

Черги: 

  • 1 черга 19:00 — 22:00;
  • 2 черга 07:00 — 10:00;
  • 3 черга 08:00 — 11:00;
  • 4 черга 09:00 — 12:00;
  • 5 черга 10:00 — 13:00;
  • 6 черга 11:00 — 14:00;
  • 7 черга 12:00 — 15:00;
  • 8 черга 13:00 — 16:00;
  • 9 черга 14:00 — 17:00;
  • 10 черга 15:00 — 18:00;
  • 11 черга 17:00 — 20:00.
  • 12 черга 18:00 — 21:00.

Перевірити свою адресу можна за посиланням.  

Зауважимо, що під час масових обстрілів інфраструктурних об’єктів світло вимикається в аварійному порядку, планові графіки можуть не діяти.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Грудня 2022 14:21
69

ЗСУ зможуть почати використовувати систему Patriot тільки ближче до літа
25 Грудня 2022 18:06
27

У Білорусі загорівся російський МіГ-31
25 Грудня 2022 13:50
79

Через відключення електроенергії в Україні активізувалися “телефонні” шахраї
25 Грудня 2022 12:49
127

Путін і Пригожин хочуть відбирати майно в російських олігархів на благо війни, – ISW
25 Грудня 2022 11:19
41

У Василівці окупанти заборонили жителям виходити з дому
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
усі думки