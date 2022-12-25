Як вимикатимуть світло у Харкові перед Новим Роком

У новому графіку 12 черг відключень, для кожної електрику відключатимуть на три години поспіль.

Оновлений розклад погодинних відключень електроенергії на 26 грудня – 1 січня 2023 року в Харкові та області надали в пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

У графіку змінився тільки час згідно з оновленим графіком черг. Адреси прикріплені до черг і не змінюються. Таким чином споживачі, які минулого тижня були в першій черзі і світло у них вимикали з 18:00 до 21:00, так і залишаються у першій черзі, але тепер світло у них вимикатимуть зі зміщенням на годину – із 19:00 до 22:00.

Черги:

1 черга 19:00 — 22:00;

2 черга 07:00 — 10:00;

3 черга 08:00 — 11:00;

4 черга 09:00 — 12:00;

5 черга 10:00 — 13:00;

6 черга 11:00 — 14:00;

7 черга 12:00 — 15:00;

8 черга 13:00 — 16:00;

9 черга 14:00 — 17:00;

10 черга 15:00 — 18:00;

11 черга 17:00 — 20:00.

12 черга 18:00 — 21:00.

Перевірити свою адресу можна за посиланням.

Зауважимо, що під час масових обстрілів інфраструктурних об’єктів світло вимикається в аварійному порядку, планові графіки можуть не діяти.