В Україні представлено безліч букмекерів, через що беттеру складно вибрати відповідну компанію. Щоб зробити правильний вибір, слід враховувати різні характеристики, інформацію взято з сайту https://flalo.lviv.ua/. Правильний вибір букмекера дозволить гравцеві укладати успішні парі на футбол та виводити свої виграші зручним способом.

Критерії вибору БК

Складаючи рейтинг, фахівці враховують різні фактори:

Підтримка гривні;

Наявність ліцензії КРАІЛ;

Лайв ставки;

Безпека особистих даних;

Наявність бонусів;

Робота служби підтримки;

Мобільний додаток;

Лінії та розпис ставок;

Коефіцієнти, маржа;

Відгуки гравців

Такі характеристики свідчать про надійність букмекера.

Підтримка гривні

Усі букмекери, які потрапили до рейтингу, підтримують гривні. Це особливо важливо беттерам з України, адже їм не доведеться переплачувати за конвертацію. Поповнити рахунок та вивести виграш можна за допомогою гривень.

Ліцензія КРАІЛ

Кожна перевірена компанія має ліцензію. Щоб отримати такий документ, букмекер повинен відповідати всім вимогам та дотримуватись законодавства. Якщо букмекер порушує правила, ліцензію відкликають. Багато контор цінують репутацію, тому намагаються не порушувати правила. Подано різні ліцензії. Для легальної роботи в Україні букмекер повинен мати ліцензію КРАІЛ.

Лайв ставки

Багато БК пропонують лайв ставки. Але ширина лінії та глибина розпису на сайтах букмекерів відрізняються. Гідний розділ лайв вважається важливою перевагою БК. Важливою є наявність корисних інструментів для лайв ставок. До них відносяться прямі трансляції, докладна статистика, матч-трекер, швидкість поновлення коефіцієнтів.

Безпека особистих даних

Конфіденційність вважається важливою характеристикою багатьох користувачів БК. Гравці вказують на сайтах не лише персональну інформацію, а й платіжні дані. Важливо, щоб вони не потрапили до рук шахраїв. Кращі БК використовують SSL-сертифікат та інші алгоритми забезпечення конфіденційності особистих даних.

Бонусна програма

Багато букмекерів пропонують гравцям різні бонуси. Для багатьох бонусні заохочення – ефективний інструмент, що дозволяє залучати новачків та утримувати активних користувачів. Бонуси видаються за дії: реєстрацію, верифікацію, поповнення депозиту. Кожен бонус має певні умови нарахування, використання та відіграшу. Важливо, щоб букмекер не лише пропонував щедрі призи, а й оптимальні умови для їхнього відіграшу.

Робота сапорту

Відвідувачі БК можуть мати справу з певними труднощами. Практично на всіх сайтах є спеціальний розділ, в якому можна знайти відповіді на запитання, які часто задаються. Якщо такої відповіді немає, гравець може звернутись у сапорт.

Часто БК дозволяють звертатися до сапорту за допомогою онлайн чату, електронної пошти, месенджерів, дзвінків на гарячу лінію. Співробітники техпідтримки мають швидко відповідати на запитання.

Мобільний додаток

БК повинні мати програму або мобільну версію. Програма завантажується на смартфон, дозволяючи робити ставки на спорт у будь-який час. Її функціонал радує простотою та легкістю. Мобільна версія запускається за допомогою браузера. Такі технології дозволяють робити ставки за допомогою телефону.

Лінія та розпис ставок

Наявність широкої лінії та глибокого розпису вказує на надійний майданчик. Широка лінія дозволяє робити ставки на різні спортивні дисципліни та змагання. Глибокий розпис розширює можливості ставок.

Коефіцієнти та маржа

Розмір виграшу гравця залежить від коефіцієнтів. Чим вищий коефіцієнт, тим більший шанс отримати велику винагороду. Вибираючи найкращі букмекерські контори, потрібно вивчити всі коефіцієнти. Маржа свідчить про комісію БК. Чим цей показник нижчий, тим гравцеві вигідніше.

Відгуки гравців

Під час складання рейтингу враховувалися відгуки, що залишаються клієнтами різних букмекерських контор. Коментарі дозволяють зрозуміти, як беттери ставляться до певної платформи, які функції на ній доступні.

Джерело: https://inshe.tv/suspilstvo/2023-06-20/773584/