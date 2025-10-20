Як українцям отримати грін-карту США: поради та підводні камені

Для багатьох українців лотерея грін-карти — це не просто шанс поїхати за океан, а можливість змінити життя: стабільна робота, безпека, перспективи для сім’ї. Але кожен, хто коли-небудь намагався розібратися, як саме все працює, знає, що інформації занадто багато, а достовірної — мало.
Якщо ви плануєте брати участь у програмі грін-карта для українців, варто заздалегідь зрозуміти всі нюанси. Помилка при заповненні анкети може коштувати шансу на імміграцію, а неправильний сайт — втрати грошей і часу.
Що таке лотерея Diversity Visa
Лотерея Diversity Visa (DV Lottery) існує більше тридцяти років. Її мета — дати можливість людям з країн з низьким рівнем міграції в США отримати посвідку на проживання. Україна входить до списку учасників, і щорічно десятки тисяч громадян подають заявки.
Основні умови участі:
- освіта не нижче середньої або досвід роботи за кваліфікованою спеціальністю;
- відсутність судимостей і порушень візового режиму США;
- подача анкети тільки на офіційному сайті, у встановлені терміни (зазвичай жовтень-листопад).
Важливо пам’ятати: участь безкоштовна. Якщо хтось вимагає оплату за «гарантовану подачу», це шахрайство.
Як заповнити анкету і не потрапити в халепу
Форма проста, але вимоглива до деталей. Необхідно завантажити фото, заповнити дані про себе і сім’ю, вказати адресу.
Поради від тих, хто вже проходив цей шлях:
- використовуйте фото без фону і фільтрів;
- перевіряйте правильність латинського написання імені за закордонним паспортом;
- не подавайте анкету двічі — це автоматична дискваліфікація.
Після успішної подачі ви отримаєте confirmation number — його потрібно зберегти, щоб пізніше перевірити результат.
Що відбувається після виграшу
Якщо ви стали переможцем, настає наступна фаза: заповнити анкету DS-260, зібрати документи, пройти медичну комісію та інтерв’ю в посольстві. Також важливо підтвердити, що у вас достатньо коштів для перших місяців проживання в США.
На цьому етапі багатьом допомагає консультація з питань візи в США: фахівці пояснюють, як правильно оформити переклади документів, підготувати довідки і пройти співбесіду без помилок.
Поширені помилки заявників
- Дублюючі заявки. Навіть якщо дані ідентичні, система відхилить обидві.
- Неправильне фото. Розмір, освітлення і фон — все має значення.
- Неправдива інформація. Будь-яка неточність розкриється на співбесіді.
- Запізнення. Термін подачі обмежений декількома тижнями, пропустіть — доведеться чекати цілий рік.
І наостанок
Шанси на виграш для України зазвичай становлять близько 1–2%, але їх можна збільшити, якщо подавати анкети від обох подружжя. Перемога не гарантує переїзду — але відкриває двері, в які варто постукати.
Грін-карта — не лотерея удачі, а проект терплячих і уважних. І якщо підійти до нього без метушні, з розумінням і підготовкою, мрія про життя в США стає цілком реальною метою.