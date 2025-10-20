Як українцям отримати грін-карту США: поради та підводні камені

Для багатьох українців лотерея грін-карти — це не просто шанс поїхати за океан, а можливість змінити життя: стабільна робота, безпека, перспективи для сім’ї. Але кожен, хто коли-небудь намагався розібратися, як саме все працює, знає, що інформації занадто багато, а достовірної — мало.

Якщо ви плануєте брати участь у програмі грін-карта для українців, варто заздалегідь зрозуміти всі нюанси. Помилка при заповненні анкети може коштувати шансу на імміграцію, а неправильний сайт — втрати грошей і часу.

Що таке лотерея Diversity Visa

Лотерея Diversity Visa (DV Lottery) існує більше тридцяти років. Її мета — дати можливість людям з країн з низьким рівнем міграції в США отримати посвідку на проживання. Україна входить до списку учасників, і щорічно десятки тисяч громадян подають заявки.

Основні умови участі:

освіта не нижче середньої або досвід роботи за кваліфікованою спеціальністю;

відсутність судимостей і порушень візового режиму США;

подача анкети тільки на офіційному сайті, у встановлені терміни (зазвичай жовтень-листопад).

Важливо пам’ятати: участь безкоштовна. Якщо хтось вимагає оплату за «гарантовану подачу», це шахрайство.

Як заповнити анкету і не потрапити в халепу

Форма проста, але вимоглива до деталей. Необхідно завантажити фото, заповнити дані про себе і сім’ю, вказати адресу.

Поради від тих, хто вже проходив цей шлях:

використовуйте фото без фону і фільтрів;

перевіряйте правильність латинського написання імені за закордонним паспортом;

не подавайте анкету двічі — це автоматична дискваліфікація.

Після успішної подачі ви отримаєте confirmation number — його потрібно зберегти, щоб пізніше перевірити результат.

Що відбувається після виграшу

Якщо ви стали переможцем, настає наступна фаза: заповнити анкету DS-260, зібрати документи, пройти медичну комісію та інтерв’ю в посольстві. Також важливо підтвердити, що у вас достатньо коштів для перших місяців проживання в США.

На цьому етапі багатьом допомагає консультація з питань візи в США: фахівці пояснюють, як правильно оформити переклади документів, підготувати довідки і пройти співбесіду без помилок.

Поширені помилки заявників

Дублюючі заявки. Навіть якщо дані ідентичні, система відхилить обидві.

Навіть якщо дані ідентичні, система відхилить обидві. Неправильне фото. Розмір, освітлення і фон — все має значення.

Розмір, освітлення і фон — все має значення. Неправдива інформація. Будь-яка неточність розкриється на співбесіді.

Будь-яка неточність розкриється на співбесіді. Запізнення. Термін подачі обмежений декількома тижнями, пропустіть — доведеться чекати цілий рік.

І наостанок

Шанси на виграш для України зазвичай становлять близько 1–2%, але їх можна збільшити, якщо подавати анкети від обох подружжя. Перемога не гарантує переїзду — але відкриває двері, в які варто постукати.

Грін-карта — не лотерея удачі, а проект терплячих і уважних. І якщо підійти до нього без метушні, з розумінням і підготовкою, мрія про життя в США стає цілком реальною метою.