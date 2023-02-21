Як швидко та безпечно поповнити рахунок у БК FAVBET

Хоча спортивні парі й користуються величезною популярністю в українських фанів, дані КРАІЛ свідчать, що ліцензійних букмекерів в країні поки що небагато. І особливе місце серед них займає спонсор київського «Динамо» FAVBET — компанія, яка стояла у джерел місцевого азартного ринку й досі залишається лідером галузі.

Потужна рекламна кампанія та вигідні бонуси щодня приводять на favbet.ua нових користувачів, тому у цьому огляді ми вирішили ще раз торкнутись кроку, з якого починається шлях будь-якого новачка у світі парі — внесення першого депозиту.

Гра на гроші — тільки для верифікованих гравців

Як легальний букмекер, Фавбет підпорядковується чинному законодавству та вимогам КРАІЛ — комісії з азартних ігор та лотерей, відповідальною за видачу ліцензій. Однією з таких вимог є ідентифікація гравців, тобто встановлення їхньої особистості, для гри на гроші. У «Фавбет» ця процедура має назву «верифікація».

Щоб пройти верифікацію, гравцям необхідно зробити кілька простих кроків:

Зареєструватись на сайті FAVBET, якщо вони цього не робили раніше, або авторизуватись, якщо вони вже зареєстровані та мають логін та пароль для входу.

Перейти на вкладку «Персональні дані» розділу «Особисті дані» в особистому кабінеті та заповнити інформацію, якої не вистачає: ПІБ, дату народження, стать. Також тут треба буде обрати секретне питання та дати на нього відповідь. Змінити цю інформацію після збереження вже неможливо, тому радимо двічі перевірити всі вказані дані перш ніж продовжувати.

Тепер потрібно відкрити вкладку профілю «Документи», де вказати ІПН, а також обрати вид документа для ідентифікації та надати його реквізити — це може бути паспорт або ID-карта. Після цього завантажити фото або сфотографувати за допомогою вебкамери обране посвідчення особи та дочекатись перевірки документа протягом дня.

Можливість робити депозити та виводити кошти з сайту з’являється у гравців одразу після підтвердження верифікації.

Миттєве поповнення без комісії

Відповідно до вимог КРАІЛ, FAVBET може приймати депозити та виплачувати виграші гравців лише у гривні. Втім, таке обмеження компенсується швидкістю транзакцій та нульовою комісією за поповнення.

Щоб зробити перший депозит, користувачу необхідно:

Клікнути на кнопку «Депозит» у правому верхньому куті сайту або ж перейти у вкладку «Поповнення» розділу «Баланс» свого профілю.

Обрати спосіб оплати: а) картку Visa/Mastercard, або б) Google Pay (використовуватиметься картка, прив’язана до облікового запису гравця у Гугл);

Якщо обрану оплату карткою, то користувачу потрібно ввести номер, термін дії та інші реквізити, після чого вказати суму не меншу за 25 гривень та натиснути «Створити», щоб система згенерувала персональний рахунок гравця, прив’язаний до профілю;

Вказана сума буде зарахована на баланс гравця миттєво без додаткових комісій. У більшості випадків банк-емітент попросить підтвердити транзакцію кодом із SMS або через додаток.

Звертаємо увагу, що саме гравець має бути власником вказаної карти. Відповідно до законодавства, FAVBET забороняє використовувати для поповнення рахунку карти третіх осіб, навіть якщо це близький родич, віртуальні й корпоративні карти, а також карти, що були заблоковані банками-емітентами. Якщо коротко, то карта має належати вам та нікому іншому.

Зазвичай проблем з поповненням у гравців не виникає, однак у разі позаштатної ситуації, коли гроші так і не з’явились на рахунку, краще за все звернутись до цілодобової служби підтримки FAVBET через онлайн-чат на сайті. Оператори тут відповідають протягом хвилини та, що приємно, можуть розв’язувати всі питання щодо транзакцій «тут і зараз», не змушуючи користувачів годинами очікувати на відповідь.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.