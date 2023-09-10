Техно

Як облаштувати квартиру під зимові відключення

10 Вересня 2023 17:16
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блекаут

Співзасновник фонду KOLO Ярослав Бірзул опублікував відео про те, як підготував квартиру до можливих блекаутів: усі електроприбори в ній можуть працювати ще добу після відключення світла.

«Поділився, як ми зробили резервне живлення — щоб квартира могла автономно функціонувати не обмежуючи споживання», — пояснює він.

За словами Ярослава, квартиру облаштовано так, щоб вся техніка і розетки в квартирі працювали без обмежень навіть за тривалих відключень світла.

У коридорі квартири, у шафі-купе знаходиться інвертор (орієнтовна ціна — 44 500 грн) і акумуляторна батарея (орієнтовна ціна — 97 000 грн).

«Номінальна пропускна спроможність інвертора — 8 кВт, цього в принципі має бути достатньо для того, щоб не обмежувати себе у повсякденному споживанні енергії. Акумулятор — на 9 кВт·г. Інвертора вистачить на годину, але насправді ніхто не запускатиме техніку на 8 кВт. Цього вистачить приблизно на добу нормального споживання енергії», — говорить Ярослав.

Якщо світло є, то інвертор заряджає батарею, якщо світла немає, інвертор передає енергію назад в мережу, щоб живити енергією всі прилади.

У відео Ярослав також імітує вимкнення світла і показує, як це все працюватиме при можливих блекаутах.


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