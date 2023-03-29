WSJ: США готуються до можливого конфлікту з РФ та КНР у космосі

На тлі зростання потенційних загроз з боку Росії та Китаю Пентагон почав готувати Космічні сили США (USSF) до можливого у майбутньому конфлікту з цими країнами у космосі. Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначається в публікації, причиною такого кроку американського військового відомства стало, зокрема, те, що Китай і Росія розгортають ракети і лазери, здатні виводити з ладу супутники і порушувати військові та цивільні комунікації.

За даними WSJ, цього місяця Білий дім запропонував довести річний бюджет USSF до 30 млрд доларів. Це майже на 4 млрд доларів більше, ніж у 2022 році, і більше, ніж для інших підрозділів американських ЗС, включаючи ВПС та ВМС. При цьому вперше до статті витрат на USSF було включено придбання тренажерів та іншого обладнання для підготовки військовослужбовців Космічних сил до можливих бойових дій, з’ясували журналісти.

Зазначається, що центральна частина наступного пакету військових контрактів Космічних сил на запуск ракет – їхній захист від атак Китаю та інших супротивників. За словами керівників USSF, ціль цих заходів – зробити супутники більш важкодоступними для обладнання противника, а також менш сприйнятливими до лазерів і глушіння з космосу або землі.

16 лютого 2023 року заступник директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов заявив, що космічні об’єкти, які використовуються у військових цілях в Україні, “можуть стати законною мішенню для удару Росії у відповідь”.

У листопаді 2021 року Росія під час військових випробувань знищила радянський супутник космічною зброєю. Внаслідок цього екіпаж МКС опинився під загрозою зіткнення з космічним сміттям – уламками супутника.

На початку грудня 2022 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію РФ про нерозміщення першими зброї в космосі. За цей документ проголосували 122 країни, проти – 50, ще чотири – утрималися.

Космічні сили США були створені у 2019 році і стали шостим самостійним формуванням у складі збройних сил країни, якому делегували обов’язки, які раніше входили до компетенції ВПС, нагадують журналісти. Основними завданнями USSF є планування та захист інтересів США в космосі, а також забезпечення обладнанням усіх служб з фокусом на загрозах, що виникають.

До обов’язків службовців USSF входить управління запусками ракет, супутниками та наземним комунікаційним та сенсорним обладнанням. На сьогодні чисельність військовослужбовців Космічних сил США складає близько 16 тисяч осіб.

США, Китай та Росія є членами Комітету ООН з використання космічного простору у мирних цілях, включаючи наукову діяльність. Усі три країни також мають значні військові ресурси в космосі.