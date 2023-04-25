Політика

WSJ: Іран морем постачає в РФ зброю та боєприпаси

25 Квітня 2023 07:54
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росія, зброя, іран

Іран останні півроку відправив зі своїх портів на Каспійському морі до Росії 300 тисяч снарядів і мільйон набоїв – про це написала американська газета Wall Street Journal, пославшись на свої джерела на Близькому Сході та показані журналістам документи.

Досі в повідомленнях преси про постачання іранської зброї Росії йшлося в основному про дрони, які возили літаками, але були й повідомлення про постачання Каспійським морем – як нагадує WSJ, про них повідомляв, наприклад, британський телеканал Sky News.

За даними джерел WSJ, останній вантаж снарядів був відправлений з іранського порту Бандар Амірабад до Астрахані на початку березня: російське вантажне судно “Расул Гамзатов” перевезло через Каспій 2000 артилерійських снарядів.


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