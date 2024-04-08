Політика

Welt: Щодня Росія виробляє 30 “шахедів”

8 Квітня 2024 20:15
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росія, зброя
Ілюстративне фото / Колаж Welt

Станом на сьогодні у Росії виробляють 30 безпілотників “Шахед” на день. До кінця року ця цифра може зрости до 87.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

За інформацією видання, окупанти, попри санкції, змогли налагодити і навіть збільшити виробництво ракет. Welt стверджує, що кожного місяця РФ виробляє до 130 ракет з дальністю не менше 350 км і близько 100 ракет меншої дальності.

Журналісти з’ясували, що Росія минулого року виготовила близько 2 млн снарядів калібру 152 мм і 122 мм. Цього року заплановано виробництво близько 2,1 млн артилерійських снарядів.

Водночас 90% сучасних розробок танків знищили ЗСУ. Та цю проблему окупанти можуть вирішити, адже танків старіших моделей, за інформацією видання, Росії вистачить ще на 2-3 роки бойових дій.


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