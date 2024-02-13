Економіка

Вздовж усієї лінії фронту збудували сотні кілометрів нових укріплень – Шмигаль

13 Лютого 2024 19:23
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війна, кабмін
Шмигаль ознайомився з ходом будівництва фортифікацій та інженерних загороджень / Фото з телеграм-каналу Шмигаля

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін сьогодні проінспектували хід зведення фортифікацій та інженерних загороджень на Донеччині.

Про це очільник уряду розповів під час засідання Кабміну, яке відбулося на сході України.

«Інтенсивні роботи тривають ще з минулого року. Наразі збудовано сотні кілометрів нових укріплень уже вздовж всієї лінії фронту. І темп будівництва постійно зростає», – акцентував він.

За його словами, на початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 млрд грн на фортифікації, а додатковий ресурс з інших джерел фінансування складає ще 10,7 млрд грн.

За його словами, також було встановлено єдиний підхід у проєктних рішеннях для уніфікації технічних, інженерних та безпекових вимог.


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