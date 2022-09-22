Виталий Портников: Страна гробов

Еще вчера россиянам могло казаться, что война в Украине – это где-то далеко от них. Где-то далеко российская армия “наказывает нацистов” и спасает “народ Донбасса” от их притеснений, где-то далеко ракеты попадают в жилые дома и торговые центры, где-то далеко убивают, пытают и насилуют – впрочем, “это вы все врете”, по телевизору такого не показывают.

Но теперь, после объявления путинской мобилизации, война придет в дома миллионов людей. Настоящая война, не телевизионная. Путин объявил охоту на соотечественников, и уже совершенно неважно, за войну ты или против, понимаешь ли, что Россией управляет кровавый шизофреник, или считаешь Путина – а заодно и Сталина – эффективным менеджером, хочешь идти на фронт или рассчитываешь уклониться от призыва.

Если тебя поймают, то отправят на фронт. А там скорее всего убьют или превратят в инвалида. Никакая любовь к Путину тебе не поможет – ни на этом свете, ни тем более на том. Если тебя обнадежит, что над твоей могилой депутаты “Единой России” и прочих партий подлецов будут говорить патриотические речи, – замечательно. Но, по-моему, это слабое утешение, когда ты покойник.

Происходит то, что легко можно было предугадать, когда Путин начинал эту войну: Россия превращается в страну гробов. Путин думает, что ведет войну на истощение Украины, но заодно истощает свою собственную страну. Скоро появятся поселки без мужчин, дети-сироты, молодые вдовы. Скоро на улицах всех российских городов инвалид, просящий милостыню, станет такой же неотъемлемой частью пейзажа, как после Второй мировой войны. Только подавать ему вряд ли будут, потому что не с чего.

Война Путина – разрушение Украины и разрушение России. Беда в том, что украинцы пытаются остановить российского диктатора, а россияне живут в страхе и безразличии. Но теперь страх и безразличие – это и дорога к убийству народа соседней страны, и дорога к самоубийству. А уж если Путин решит применить ядерное оружие – тогда на будущем России и русского народа можно будет поставить жирный крест. Могильный. И да, если русские по дороге заберут с собой в могилы еще десятки миллионов людей, то станет ли чужая смерть утешением, если ты уже покойник?

Это не праздные вопросы, это и есть самое главное, о чем должен спросить себя каждый русский. Не об Украине спросить – украинцы сами способны за себя постоять. О России. Выживет ли Россия, если останется Путин? Выживет ли моя семья, мои родители, моя жена, мои дети, сам я?

По-моему, ответ на этот вопрос очевиден: будет Путин – не будет России. Решение проблемы Путина и его камарильи – это и есть решение проблемы будущего страны и личного будущего каждого ее жителя. За исключением, разумеется, тех, кто диктатору прислуживает. Но, по-моему, это уже не люди.

Воюющий с Украиной и неспособный ее победить криминальный режим вооружает собственный народ. И одновременно доводит этот народ до отчаяния. Но вооруженный народ, как это не раз уже демонстрировала русская история, может оказаться приговором даже для такой свирепой и жестокой власти, как путинская. Диктатору не победить украинцев, но это может оказаться еще не самой главной его проблемой. В финале этого страшного спектакля Путин может встретиться с вооруженными русскими. Даже врагу такого не пожелаю, а вот Путину – желаю с чистой совестью.

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