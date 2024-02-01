Високоточне обладнання для російських виробників зброї постачали з Тайваню, – WP

Згідно з торговельними документами і російськими податковими документами, отриманими The Washington Post, із січня 2023 року компанія I Machine Technology імпортувала верстатів ЧПУ (з числовим програмним керуванням) із Тайваню більш ніж на 20 мільйонів доларів.

Верстати з комп’ютерним управлінням використовують для складного і точного виробництва, яке має вирішальне значення в багатьох галузях промисловості, включно з виробництвом зброї.

На верстати тайванського виробництва припав практично весь імпорт російської компанії за перші сім місяців минулого року, а продажі компанії в цей період у переважній більшості були спрямовані на російську оборонну промисловість.

Ці поставки свідчать про те, що, незважаючи на режим глобальних обмежень, який є одним з найбільших в історії, російська оборонна промисловість залишається потужною частково завдяки лазівкам у законодавстві та слабкому правозастосуванню.

Критично важливі товари продовжують надходити в Росію безпосередньо, а також через Китай та інші країни, які не беруть участі в обмеженнях.