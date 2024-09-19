Вирви діаметром від 50 до 90 метрів: з’явились нові знімки наслідків удару по складу у Тверській області

Опубліковані нові супутникові знімки, на яких видно значні руйнування на складах боєприпасів у російському Торопці Тверській області.

Нові знімки проєкт розслідувань Радіо Свободи Схеми.

Як зазначають журналісти, пожежа на складах тривала ще станом на 15:30 19 вересня. Також на знімках помітні вирви діаметром від 50 до 90 метрів від боєприпасів, що розірвалися.

Уночі 18 вересня в російському місті Торопець після атаки БПЛА виникла пожежа, почалася потужна детонація боєприпасів. Губернатор регіону Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати місцевих жителів. Очевидці повідомляли про масштабні загоряння, вибухи і пошкодження будівель.

За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, на складі боєприпасів у місті Торопець зберігалися ракети РСЗВ Град, С-300 і С-400, а також балістичні Іскандер і північнокорейські KN23.