Вироби з глини як ознака вишуканого смаку

Сьогодні вироби з глини не втратили своєї цінності, а й, навпаки, стали ознакою вишуканого смаку та життя у гармонії з собою та навколишнім світом. Велике різноманіття страв української кухні та багата обрядова культура українців зумовили появу керамічного посуду різних форм та об’ємів. Крім того, традиційна кераміка, як і традиційні орнаменти української вишивки, набувають неабиякої цінності у наш час – час відродження самобутньої української культури.

Глиняні вироби – надзвичайно вдалий подарунок для поціновувачів не тільки естетичного та аутентичного, але й повністю екологічного посуду. У такому посуді чудово зберігаються будь-які продукти. Вироби з глини завжди наділяли чудодійними властивостями та неймовірною аурою. Виготовлені руками, глияніні вироби і чашки ручної роботи зберігають енергетику землі та допомагають налагодити зв’язок природи з людьми. Крім того, такі вироби:

Мають ексклюзивний вигляд,

Створюють унікальну теплу та домашню атмосферу

Здатні стати справжньою «родзинкою», яку хочеться бачити у власному інтер’єрі та подарувати до свята;

Мають чудові терморегуляційні властивості – дають можливість довго зберігати готову їжу в посуді в теплому вигляді;

Функціональні та довговічні

Відродження, осучаснення та запровадження до широкого вжитку екологічно чистого глиняного посуду, створеного за старовинними технологіями гончарів, стає місією багатьох майстерень та студій кераміки.

Причиною високої популярності продукції, що створюється в студії Artglina, є вдале поєднання індивідуальності, естетичної привабливості, практичності та функціональності. Artglina пропонує ексклюзивний вибір дійсно ексклюзивних глиняних виробів, які виготовлені в симбіозі старовинних традицій та інноваційних технологій. Такий симбіоз народжує неймовірно вишукані та автентичні вироби з мистецької глини з високими характеристиками якості та практичності.

Майстриня втілює у своїх глиняних виробах три критерії: практичність, екологічність, етнічність. Тому Artglina пропонує розмаїття виробів ручної роботи, які органічно поєднують традиції та сучасність. У каталозі Artglina представлено великий асортимент художньої кераміки ручної роботи як для функціонального, так і для декоративного використання. Автентичність, ексклюзивність, витонченість, унікальні дизайнерські рішення – усе це задля того, щоб ви мали можливість знайти виключно свій виріб з кераміки, який на довгі роки даруватиме приємні емоції та натхнення.

На створення кожного виробу майстриню надихає природа, зокрема її контрасти – величність каменів та скель, м’який дотик морських хвиль та життєдайна енергія сонця, ніжність весняних квітів та яскраві барви осіннього листя.

З бажанням закарбувати красу природи у глині створена низка унікальних глиняних виробів ручної роботи, здатних зачарувати з першого погляду. Це дійсно вишукані, автентичні вироби з мистецької глини, виготовлені за оригінальними старовинними технологіями та виключно з натуральних екологічно чистих матеріалів та інгредієнтів.

Кожен виріб має власну історію народження, що надає особливого колориту та унікальності. Наприклад, чаша ручної роботи Вегвізір з колекції “Вікінги” має унікальну мистецьку цінність у вигляді гравіювання Вігвізір. Згідно з багатьма легендами, цей символ майже завжди писався на кораблях вікінгів, щоб забезпечити їх майбутнє повернення додому. Ексклюзивний глиняний посуд демонструє найфантастичніші ідеї дизайну кераміки та виражає захоплюючу силу духу та волелюбність скандинавського народу.

Якщо ви цінуєте ексклюзивну мистецьку гончарну кераміку ручної роботи – Artglina запрошує вас до своєї чарівної крамнички!