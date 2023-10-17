Виплати перестануть виплачувати 140 тисячам ВПО: у Мінсоцполітики назвали причину

Міністерство соціальної політики після перевірки внутрішньо переміщених осіб припинило виплати понад 140 тисячам осіб, які не відповідали критеріям, що зменшило видатки державного бюджету на 400 мільйонів гривень на місяць.

Про це розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович в інтерв’ю Forbes, повідомляє Економічна правда.

У серпні Кабінет Міністрів зміни в постанову про те, що людина яка понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин (лікування, відрядження тощо) вона втрачає право на виплати. Під час перевірок було виявлено близько 112 тисяч таких осіб.

“Наразі така верифікація відбувається постійно”, – зазначила очільниця Мінсоцполітики.

Крім цього, міністерство щомісяця проводить перевірки щодо людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло – таких було 12 тисяч.

Ще 9500 виявлені померлими, і ще 9800 осіб проживали на території, які перебували під окупацією або були близькі до лінії фронту, але зараз там не ведуться активні бойові дії та переїзд не дає право на отримання виплати ВПО.

Також у Мінсоцполітики зафіксували близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 тис грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 000 грн.

“Був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 млн грн”, – пояснила Жолнович.