Політика

Винищувачі НАТО перехопили над Балтикою три російські літаки з відключеними транспондерами

26 Квітня 2023 10:52
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росія, нато

ВПС НАТО перехопили у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем три російські військові літаки, які летіли з відключеними транспондерами. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на Twitter люфтваффе.

Повідомляється, що для перехоплення трьох літаків було піднято німецькі та британські винищувачі.

Літаками-порушниками виявилися два російські винищувачі Су-27 та один літак комплексної розвідки Іл-20.


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