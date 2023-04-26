Винищувачі НАТО перехопили над Балтикою три російські літаки з відключеними транспондерами

ВПС НАТО перехопили у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем три російські військові літаки, які летіли з відключеними транспондерами. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на Twitter люфтваффе.

Повідомляється, що для перехоплення трьох літаків було піднято німецькі та британські винищувачі.

Літаками-порушниками виявилися два російські винищувачі Су-27 та один літак комплексної розвідки Іл-20.

Aufklärungsflieger abgefangen. 🇩🇪 und 🇬🇧 #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus 🇷🇺 flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023