Вихідними очікується дощ та мокрий сніг

В Україні в суботу, 26 листопада, очікується дощ та мокрий сніг, лише у східних та північно-західних областях без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях туман, у північних областях місцями налипання мокрого снігу, на заході та півночі країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних та східних областях 1-6° тепла.

У Києві вночі та вранці без істотних опадів, туман, удень дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби – 1-3 ° тепла.

У неділю, 27 листопада, на Лівобережжі дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в південних областях вдень 2-7° тепла, у Криму місцями 8-11°.

У Києві без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.