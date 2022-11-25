Суспільство

Вихідними очікується дощ та мокрий сніг

25 Листопада 2022 13:37
18

В Україні в суботу, 26 листопада, очікується дощ та мокрий сніг, лише у східних та північно-західних областях без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях туман, у північних областях місцями налипання мокрого снігу, на заході та півночі країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних та східних областях 1-6° тепла.

У Києві вночі та вранці без істотних опадів, туман, удень дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби – 1-3 ° тепла.

У неділю, 27 листопада, на Лівобережжі дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в південних областях вдень 2-7° тепла, у Криму місцями 8-11°.

У Києві без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Листопада 2022 15:07
55

СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині
25 Листопада 2022 14:47
57

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла
25 Листопада 2022 13:58
18

Енергопостачання в Україні відновлено на 70%
25 Листопада 2022 13:08
79

Глава Укрзалізниці вибачився перед пасажирами
25 Листопада 2022 12:55
35

Forbes: Росія витратила на війну чверть свого річного бюджету
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
усі думки