Виділені для України кошти закінчаться цього місяця – Білий дім

В Адміністрації американського президента Джо Байдена попередили лідерів Конгресу США, що виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця цього року.

Про це повідомляє”Європейська правда” з посиланням на “Financial Times“

Директорка Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг написала лідерам Республіканської і Демократичної партій: “Без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США”.

Вона підкреслила, що відмова Конгресу схвалити нову підтримку “поставить Київ на коліна на полі бою”, а також “збільшить ймовірність воєнних перемог Росії”.

“Немає ніякого чарівного горщика з фінансуванням, який би допоміг нам впоратися з цим завданням. У нас закінчилися гроші і майже закінчився час”.

Шаланда Янг нагадала, що вже зараз пакети військової допомоги Україні від США стали меншими

Вона додала, що підтримка США має вирішальне значення і не може бути замінена іншими.

“Якщо економіка України впаде, вони не зможуть продовжувати воювати, і крапка. Путін це добре розуміє, саме тому Росія зробила руйнування української економіки центральним елементом своєї стратегії – що ви можете бачити в її атаках на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру”.

Янг також заявила, що гроші для України принесуть користь американській економіці.



