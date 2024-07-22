Вибух, який вночі чули у Харкові, був ракетним ударом по Дергачах

Вночі 22 липня у Харкові було чути гучний вибух – Росія завдала ракетного удару по Дергачах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також близько 02:55 із РСЗВ обстріляли Руську Лозову. Там пошкоджені два приватних будинки.

У Черкаських Тишках через обстріл о 17:56 горіла трава та господарча споруда, за дві години до цього два російські КАБи знищили елеватор у Білому Колодязі.

За інформацією обладміністрації, у Кирилівці Старосалтівської громади внаслідок обстрілу горів трактор, в Лосівці Вовчанської громади – три будинки, гараж, чотири господарські споруди.