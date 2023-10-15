Політика

Втрати ЗС РФ за тиждень перевищили 5000 осіб

15 Жовтня 2023 11:51
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втрати ворога

Армія Росії за 14 жовтня втратила 880 осіб, а з початку тижня цей показник уже перевищив 5000 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Для порівняння, за весь тиждень 2-8 жовтня росіяни втратили 3200 осіб, тобто за неповний тиждень приріст становив понад 60 відсотків.

З початку повномасштабної війни в Україні втрати Збройних сил Росії в особовому складі наближаються до 288 тисяч окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 287770 (+880) осіб,
  • танків ‒ 4948 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25) од.,
  • артилерійських систем – 6866 (+33) од.,
  • РСЗВ – 813 (+2) од.,
  • засоби ППО ‒ 547 (+0) од.,
  • літаків – 317 (+0) од.,
  • вертольотів – 316 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4),
  • крилаті ракети 1531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24) од.,
  • спеціальна техніка – 976 (+5).

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