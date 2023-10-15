Втрати ЗС РФ за тиждень перевищили 5000 осіб

Армія Росії за 14 жовтня втратила 880 осіб, а з початку тижня цей показник уже перевищив 5000 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Для порівняння, за весь тиждень 2-8 жовтня росіяни втратили 3200 осіб, тобто за неповний тиждень приріст становив понад 60 відсотків.

З початку повномасштабної війни в Україні втрати Збройних сил Росії в особовому складі наближаються до 288 тисяч окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.10.23 орієнтовно склали: