Втрати ЗС РФ за тиждень перевищили 5000 осіб

Армія Росії за 14 жовтня втратила 880 осіб, а з початку тижня цей показник уже перевищив 5000 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Для порівняння, за весь тиждень 2-8 жовтня росіяни втратили 3200 осіб, тобто за неповний тиждень приріст становив понад 60 відсотків.
З початку повномасштабної війни в Україні втрати Збройних сил Росії в особовому складі наближаються до 288 тисяч окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 287770 (+880) осіб,
- танків ‒ 4948 (+8) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25) од.,
- артилерійських систем – 6866 (+33) од.,
- РСЗВ – 813 (+2) од.,
- засоби ППО ‒ 547 (+0) од.,
- літаків – 317 (+0) од.,
- вертольотів – 316 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4),
- крилаті ракети 1531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24) од.,
- спеціальна техніка – 976 (+5).