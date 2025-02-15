Суспільство

Втрати росіян в Україні за добу склали 1180 солдатів, 11 танків та 17 ББМ: дані Генштабу
15 Лютого 2025 09:27
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Знищений російський танк / Фото: Євген Малолетка, AP
Знищений російський танк / Фото: Євген Малолетка, AP

За добу, що минула, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили наземний пункт управління БпЛА, п’ять районів зосередження особового складу, дві артилерійські системи, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, минулої доби втрати окупантів склали 1180 солдатів.

Також українські воїни знешкодили:

  • 11 танків;
  • 17 бойових броньованих машин;
  • 59 артилерійських систем;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 засіб ППО;
  • 117 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 127 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 одиниці спеціальної техніки.

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