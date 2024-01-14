Втрати РФ за попередню добу склали 840 військових, з початку широкомасштабної агресії – 370 тисяч

Російські війська втратили близько 840 людей особового складу за попередню добу – про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 14 січня.
За оцінкою українського командування, російська армія загалом втратила близько 370 тисяч військових.
Штаб також оцінює втрати російської військової техніки:
- 6 075 танків (+10)
- 11 302 бойових броньованих машин (+33)
- 8 747 артилерійських систем (+19)
- 957 реактивних систем залпового вогню
- 648 засобів протиповітряної оборони (+2)
- 329 літаків
- 324 гелікоптери
- 6 861 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+13)
- 1 814 крилатих ракет (+8)
- 23 кораблі й катери
- 1 підводний човен
- 11 667 автомобілів і автоцистерн (+35)
- 1 353 одиниць спеціальної техніки (+8).