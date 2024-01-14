Політика

Втрати РФ за попередню добу склали 840 військових, з початку широкомасштабної агресії – 370 тисяч

14 Січня 2024 09:41
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втрати ворога

Російські війська втратили близько 840 людей особового складу за попередню добу – про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 14 січня.

За оцінкою українського командування, російська армія загалом втратила близько 370 тисяч військових.

Штаб також оцінює втрати російської військової техніки:

  • 6 075 танків (+10)
  • 11 302 бойових броньованих машин (+33)
  • 8 747 артилерійських систем (+19)
  • 957 реактивних систем залпового вогню
  • 648 засобів протиповітряної оборони (+2)
  • 329 літаків
  • 324 гелікоптери
  • 6 861 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+13)
  • 1 814 крилатих ракет (+8)
  • 23 кораблі й катери
  • 1 підводний човен
  • 11 667 автомобілів і автоцистерн (+35)
  • 1 353 одиниць спеціальної техніки (+8).

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