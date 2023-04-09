Суспільство

Вслід за Польщею і Угорщина посилить контроль за Українським зерном

9 Квітня 2023 18:21
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зерно, Угорщина

Міністр сільського господарства Іштван Надь заявив, що Угорщина запровадить нові заходи та посилить контроль за зерном, що надходить з України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства Угорщини.

За словами міністра, ситуація для угорських фермерів погіршується безпрецедентними обсягами імпорту українських зернових та олійних культур до країн-членів ЄС, що межують з Україною, включаючи Угорщину.

Крім того, українське сільське господарство, яке користується повним безмитним доступом, почало експортувати велику кількість м’яса птиці, яєць і меду на європейський ринок, витісняючи угорську продукцію з традиційних ринків збуту і знижуючи відпускні ціни фермерів нижче собівартості виробництва.

Так, міністр також виступив з ініціативою запровадити обов’язкове декларування основних зернових та олійних культур в Системі електронного контролю за транзитними товарами (EKÁER). 

“Декларування дасть більш точну картину кількості зернових та олійних культур, що надходять автомобільним транспортом, а також дозволить штрафувати вантажі, які не відповідають зобов’язанням щодо декларування”, – йдеться в повідомленні. 

Надь підкреслив, що незадекларовані вантажі вважаються такими, що мають недокументоване походження, і на них може бути накладено штраф за невиконання зобов’язань або навіть конфісковано під заставу. 

Крім того, країна продовжить посилювати контроль за імпортом, приділяючи особливу увагу транзитним вантажам, щоб переконатися, що ті, які призначені для транзиту, дійсно залишають країну.


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