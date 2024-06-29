“Все темно”. Красномовна обкладинка журналу “Time” після дебатів Байдена і Трампа

«Все темно». Демократи панікують щодо результатів дебатів Джо Байдена, що буде далі? “Time” показав як виглядатиме обкладинка журналу.

Паніка – не надто сильне слово, щоб описати настрої, які охопили Демократичну партію згори донизу під час розгортання дебатів. “Що, бляха, відбувається?” – написав один із фандрайзерів Демократичної партії. Інший надіслав щось на кшталт сигналу тривоги і відео із захопленням заручників: “Для виборців це буде не так погано, як для нас, чи не так?”. Від прогресивного до прагматичного, вердикт серед демократів був, мабуть, найбільш згуртованим за останні десятиліття у вищих ешелонах партії. “Нерозбірливим, мабуть, був [закритий титр], – прокоментував весь виступ Байдена інший високопоставлений стратег-демократ. “Це було б найчесніше”. Майже одразу після закінчення виступу демократи почали запитувати, чи можна переконати Байдена зняти свою кандидатуру заради блага партії, нації та самого кандидата, і якщо так, то яким чином… “Time”