Вранці росіяни атакували центр Костянтинівки: троє загиблих, 6 поранених

У неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецькій області. Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені.

Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці, повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. На даний час постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція” – йдеться у повідомленні.

Кириленко додав, що інформація щодо масштабів руйнувань та кількість постраждалих буде оновлюватися мірою надходження.