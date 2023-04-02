Суспільство

Вранці росіяни атакували центр Костянтинівки: троє загиблих, 6 поранених

2 Квітня 2023 12:41
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війна, обстріли, донецька область

У неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецькій області. Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені.

Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці, повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. На даний час постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція” – йдеться у повідомленні.

Кириленко додав, що інформація щодо масштабів руйнувань та кількість постраждалих буде оновлюватися мірою надходження.


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