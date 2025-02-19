Суспільство

Воїни підрозділу Shadow уразили російський ЗРК “Тор” (відео)
19 Лютого 2025 11:16
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Момент влучання в російський ЗРК / Кадр з відео
Момент влучання в російський ЗРК / Кадр з відео

Розвідники підрозділу Shadow спільно з 413 окремим батальйоном безпілотних систем “Рейд” уразили російський зенітний ракетний комплекс “Тор-М2”.

Відео моменту ураження було опубліковане на каналі Shadow в YouTube. Згідно з інформацією, ворожий комплекс був виявлений на бойовій позиції, де працював радіолокаційний комплекс. Після ідентифікації цілі координати були передані до батальйону “Рейд”, який і завдав удару по системі.

Для ураження “Тор-М2” використовувався американський баражуючий комплекс Switchblade, після чого робота радіолокаційного комплексу була припинена, а сам комплекс почав залишати свою бойову позицію.

Цей тип зенітного ракетного комплексу став однією з основних цілей для операторів безпілотників та артилерії Сил оборони, які вже знищили понад 65 одиниць цього комплексу.


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