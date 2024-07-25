Суспільство

Воїни 79 бригади відбили масштабний штурм окупантів (відео)
25 Липня 2024 11:01
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Воїни 79 бригади розбили одну з наймасштабніших за весь час штурмових груп окупантів, що намагалася прорвати оборону на Курахівському напрямку.

Кадри бою оприлюднила пресслужба бригади.

Українські військові розповіли про відбиття штурму, до якого окупанти одночасно залучили близько двох сотень піхотинців, 11 танків, 45 бойових броньованих машин із десантом та 1 бойову машину підтримки танків “Терминатор”.

Разом із бронетанковим ударним ядром російські військові застосували вже традиційну для себе тактику, ввівши у бій маневрену групу на 12 мотоциклах.

Російські штурмовики, що за кількістю зрівнялись з повноцінною батальйонно-тактичною групою, висунулися в бік позицій десантників 79 бригади на світанку.

“Перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти наші оператори ударних дронів. Далі вступили у бій протитанкісти. Чимало техніки підірвалось на мінах, вміло розставлених саперами 79-ки”, – розповіли у пресслужбі.

Після відбиття першої хвилі та знищення передових машин окупанти почали відступати з поля бою. Покинуту техніку та піхоту на місцях добили оператори безпілотників.

Повідомляється, що за результатами штурму українські воїни підбили 6 танків та 7 бойових машин з піхотою, а також повністю знищили штурмову групу мотоциклістів.

За підрахунками військових, росіяни зазнали втрат в особовому складі у кількості 77 окупантів: 40 вбитих та ще 37 поранених.


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