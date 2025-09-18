Вовчанськ: хаотичний наступ з півночі зупинено українськими підрозділами 120 бригади ТрО

Соціальна реклама

Ранок на підступах до міста ознаменувався серією спроб ворога просунутися з північного напрямку. За повідомленнями з лінії фронту, в місто зайшли кілька піхотних груп; атаки ведуться маневреними підрозділами чисельністю до 10 осіб, підтриманими бронею та вогнем танків. Попри це, наступ супроводжується хаотичними діями: ворог передає координати наших позицій, проте прориву досягнути не вдається — підрозділи оборони утримують рубежі й змушують противника відходити.

На полі бою зафіксовано використання сучасних розвідзасобів — зокрема FPV-дронів на оптоволоконному звʼязку, які складніше виявити стандартними засобами радіоподавлення. Інтенсивність ворожих дій зросла також через сезонне вкриття крон дерев: листя дає прикриття для наближення підрозділів і техніки, що ускладнює спостереження.

«Треба, щоб противник зрозумів: зайшли специ й працюють», — каже командир 120 Бригади полковник Дмитро Бізонич , маючи на увазі демонстрацію сили й присутності, яка має стримувати подальший натиск. Коли ворог помітить, що тут працюють спеціальні підрозділи, зʼявляється ефект деморалізації — «маски шоу» для противника, як охарактеризували це бійці.

Командир 120 бригади підкреслює головну задачу — зупинити наступ. Для цього виставляють спостережні пункти, коригують вогонь і готують спеціальні групи для пошуку й знищення ворожих загроз. Радіоперемовини з передової передають нервові, короткі накази: «Давай наступну, швидше» — кожна хвилина на фронті важлива.

Інформація від полонених свідчить про низьку готовність частини ворожих підрозділів: багатьох привезли сюди після короткої підготовки в іншому регіоні, деякі не орієнтувалися навіть у місцевості. Деякі з захоплених бійців — люди з кримінальним минулим, яких мобілізували з колоній. Це пояснює часткову дезорганізацію та низьку бойову дисципліну ворога.

Ситуація на передовій характеризується високою інтенсивністю: противник спробував кілька маневрів, але через відсутність скоординованої підготовки та слабку орієнтацію в районі їхні дії залишаються рваними й безсистемними. Наші підрозділи користуються моментом — підсилюють спостереження, коригують вогонь і готують засідки.

На тлі бою звучать людські деталі: полонені просять елементарні речі — теплі носки, базове спорядження. Українські бійці одночасно проводять інструктажі, фіксують документи та організовують евакуацію поранених. Командири наголошують на пріоритеті життя та швидкій евакуації поранених, а також на контролі обстановки — постійний зв’язок і моніторинг сектора.

За попередніми даними, батальйон 120 бригади успішно виконує бойові завдання на харківському напрямку, тримає значну ділянку фронту й не дозволяє ворогу накопичуватися в критичних районах. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою — оборонні заходи й розвідка працюють у цілодобовому режимі.