        Восьмеро людей постраждали у ДТП під Львовом: автобус врізався в фуру

        Галина Шподарева
        3 Жовтня 2025 18:37
        Пошкоджений автобус під Львовом / Фото: Поліція Львівської області
        Сьогодні, 3 жовтня, близько 15:15, на автодорозі “Східний під’їзд до міста Львова” поблизу села Гамаліївка Львівського району не розминулися вантажний автомобіль Volvo та маршрутний автобус БАЗ.

        Про це повідомили в поліції Львівщини.

        За даними правоохоронців, відбулося зіткнення вантажівки Volvo, якою керував 60-річний житель Житомира, та автобуса БАЗ, який є маршрутним таксі міжміського значення, під керуванням 53-річного мешканця Золочівського району.

        Станом на 16:30 восьмеро пасажирів маршрутки, серед яких 14-річний хлопець, доставлені до медичних закладів. Діагнози встановлюються.

        На місці події працюють слідчі.

        Місце ДТП під Львовом / Фото: Поліція Львівської області

