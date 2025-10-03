Восьмеро людей постраждали у ДТП під Львовом: автобус врізався в фуру

Сьогодні, 3 жовтня, близько 15:15, на автодорозі “Східний під’їзд до міста Львова” поблизу села Гамаліївка Львівського району не розминулися вантажний автомобіль Volvo та маршрутний автобус БАЗ.

Про це повідомили в поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, відбулося зіткнення вантажівки Volvo, якою керував 60-річний житель Житомира, та автобуса БАЗ, який є маршрутним таксі міжміського значення, під керуванням 53-річного мешканця Золочівського району.

Станом на 16:30 восьмеро пасажирів маршрутки, серед яких 14-річний хлопець, доставлені до медичних закладів. Діагнози встановлюються.

На місці події працюють слідчі.