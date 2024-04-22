Ворожі дрони влучили у фермерське господарство на Одещині

В ніч на 22 квітня “Шахеди” влучили у фермерське господарство в Одеській області, внаслідок чого були зруйновані будівлі, пошкоджена техніка.

Про це повідомляють Сили оборони півдня та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

“Ворог продовжує системний дроновий терор. Цієї ночі з тимчасово окупованого Криму спрямував ударні БпЛА типу “Shahed-131/136″ на Одещину. На жаль, є і влучання. Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку”.

За даними голови ОВА, люди не постраждали.