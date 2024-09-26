Суспільство

Ворожі атаки спричинили знеструмлення в 11 областях – Міненерго
26 Вересня 2024 12:23
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атаки ворога, відключення, енергетика, світло
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Через обстріли і бойові дії протягом минулої доби знеструмлення були у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Івано-Франківській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Київській та Івано-Франківській областях внаслідок атаки БПЛА по території підстанцій було пошкоджено обладнання та виникло загорання, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, живлення частково відновлено.

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу території підстанції виникло займання, при цьому вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались. Загорання ліквідовано. 

У Чернігівській області внаслідок ворожих обстрілів знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 1484 абоненти. 

У Одеській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі, а також один з об’єктів знижував навантаження. Живлення відновлено.


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