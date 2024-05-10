Ворог атакував Нікополь 5 безпілотниками: є влучання

Ворог атакував безпілотниками по місту Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого були пошкоджені будівлі двох приватних підприємств і магазин.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Увечері та вночі російська армія цілила по Нікополю ударними дронами різних типів. По місту ворог вдарив п’ятьма безпілотниками.

Зайнялося авто, пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин”.

Голова ОВА оприлюднив фото наслідків атаки і підкреслив, що минулося без загиблих і постраждалих.