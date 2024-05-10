Суспільство

Ворог атакував Нікополь 5 безпілотниками: є влучання

10 Травня 2024 09:22
нікополь, дрони
Ілюстративне фото / Getty Images

Ворог атакував безпілотниками по місту Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого були пошкоджені будівлі двох приватних підприємств і магазин.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Увечері та вночі російська армія цілила по Нікополю ударними дронами різних типів. По місту ворог вдарив п’ятьма безпілотниками.

Зайнялося авто, пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин”. 

Голова ОВА оприлюднив фото наслідків атаки і підкреслив, що минулося без загиблих і постраждалих. 


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