Ворог знову атакував обʼєкти групи Нафтогаз, пошкоджені виробничі потужності

У ніч на 7 березня російські війська атакували об’єкти газової інфраструктури “Групи Нафтогаз”. Це вже 17-та атака з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє компанія.

Внаслідок удару пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка завданих збитків.

“Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом”, — заявив керівник компанії Роман Чумак.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл енергетичної та газової інфраструктури в різних регіонах України.