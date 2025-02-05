Політика

Ворог зменшує інтенсивність атак сьомий день поспіль
5 Лютого 2025 14:44
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Воїн 42-ї ОМБр після бойового завдання. Втомлені, але незламні / Фото 42 ОМБр
Воїн 42-ї ОМБр після бойового завдання. Втомлені, але незламні / Фото 42 ОМБр

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська вже протягом семи днів знижують кількість штурмових дій. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 80 атак, тоді як на піку в грудні ця кількість сягала 292. На це звернув увагу моніторинговий канал DeepState.

Динаміка штурмових дій у розрізі місяців:

  • Листопад — 5205 атак (середньодобова кількість — 173,5)
  • Грудень — 6247 (201,5)
  • Січень — 5087 (164)
  • Перші чотири дні лютого — 381 (95)

Зниження інтенсивності може свідчити про перегрупування ворожих сил або нестачу ресурсів для ведення активного наступу.


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