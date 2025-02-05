Ворог зменшує інтенсивність атак сьомий день поспіль

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська вже протягом семи днів знижують кількість штурмових дій. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 80 атак, тоді як на піку в грудні ця кількість сягала 292. На це звернув увагу моніторинговий канал DeepState.
Динаміка штурмових дій у розрізі місяців:
- Листопад — 5205 атак (середньодобова кількість — 173,5)
- Грудень — 6247 (201,5)
- Січень — 5087 (164)
- Перші чотири дні лютого — 381 (95)
Зниження інтенсивності може свідчити про перегрупування ворожих сил або нестачу ресурсів для ведення активного наступу.