Харків

Ворог завдав ракетного удару по Харківщині: куди вдарила ракета

6 Травня 2023 10:07
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обстріли, харківська область

Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ, Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стариця, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Вчора біля 17:25 ворог завдав ракетного удару по с. Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле недалеко від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає. За минулу добу ворог двічі обстріляв Вовчанськ з артилерії та мінометів. Пошкоджено 7 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11,5 га території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.


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